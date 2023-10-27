Летевший из Якутии в Москву самолет экстренно сел в Перми
Летевший из Якутии в Москву самолет незапланированно приземлился в Перми. Об этом сообщила пресс-служба пермского аэропорта.
Отмечается, что рейс S7 3060 Нерюнгри (Якутия)-Домодедово прибыл на запасной аэродром в 13:41 (11:41 мск).
«Причина незапланированной посадки - ухудшение здоровья пассажира», — указали в авиагавани.
Медики встретили самолет на перроне, пассажиру оказывают необходимую помощь.
Ранее самолет авиакомпании Smartavia выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы во время посадки в аэропорту «Большое Савино» в Перми, никто не пострадал, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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