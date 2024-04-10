Рейс из Москвы в Тель-Авив задержали из-за сообщения о бомбе
10 апреля 202418:38
Вылет самолёта авиакомпании Red Wings из Москвы в Тель-Авив задержали из-за информации о бомбе на борту. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что после получения сообщения об угрозе, была выполнена повторная проверка пассажиров, багажа и лайнера.
«Информация об угрозе в итоге не подтвердилась. Самолёт вылетел в 18:10», - заключили в авиакомпании.
Ранее правоохранители задержали в московском аэропорту «Шереметьево» женщину, которая заявила о бомбе в своей ручной клади, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Монсон заявил, что после отказа от паспорта США стал изгоем в своей семье
- AFP: современные витражи в сгоревшем Нотр-Даме появятся не ранее 2026 года
- Владельца девелопера Seven Suns арестовали по подозрению в нарушении прав дольщиков
- «Не меньше 100 тысяч рублей»: В Госдуме назвали достойный размер зарплаты россиян
- Байден заявил, что распад НАТО станет катастрофой для всего мира
- Зеленский заявил о подготовке плана разрушения Крымского моста
- «Виноваты организаторы»: Сукачев отменил все весенние концерты, кроме Москвы и Питера
- Взрослый и двое детей погибли в Курской области в результате атаки ВСУ
- Байден заявил, что рассматривает просьбу закрыть дело против Ассанжа
- Рейс из Москвы в Тель-Авив задержали из-за сообщения о бомбе
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru