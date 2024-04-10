Рейс из Москвы в Тель-Авив задержали из-за сообщения о бомбе

Уточняется, что после получения сообщения об угрозе, была выполнена повторная проверка пассажиров, багажа и лайнера.

«Информация об угрозе в итоге не подтвердилась. Самолёт вылетел в 18:10», - заключили в авиакомпании.

Ранее правоохранители задержали в московском аэропорту «Шереметьево» женщину, которая заявила о бомбе в своей ручной клади, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

