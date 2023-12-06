СМИ: Полиция Германии перекрыла дорогу из-за россиянина с муляжом бомбы

По данным издания, инцидент произошёл на бывшем автомобильном пограничном переходе Людвигсдорф в Саксонии. После обнаружения в автомобилн 43-летнего россиянина предполагаемого взрывного устройства, полиция закрыла границу.

В публикации говорится, что в машине был найден похожий на петарду и подключенный к аккумулятору предмет, из которого торчали провода и светодиоды. Прибывшие на место происшествия саперы установили, что это муляж.

Ранее три жительницы Липецка, в том числе помощник прокурора, получили цветы с муляжами гранат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

