СМИ: Полиция Германии перекрыла дорогу из-за россиянина с муляжом бомбы
Полиция ФРГ перекрыла дорогу на границе с Польшей из-за россиянина, в машине которого обнаружили муляж взрывного устройства, сообщает Bild.
По данным издания, инцидент произошёл на бывшем автомобильном пограничном переходе Людвигсдорф в Саксонии. После обнаружения в автомобилн 43-летнего россиянина предполагаемого взрывного устройства, полиция закрыла границу.
В публикации говорится, что в машине был найден похожий на петарду и подключенный к аккумулятору предмет, из которого торчали провода и светодиоды. Прибывшие на место происшествия саперы установили, что это муляж.
Ранее три жительницы Липецка, в том числе помощник прокурора, получили цветы с муляжами гранат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru