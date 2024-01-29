Рейс Харбин - Якутск экстренно сел из-за срабатывания датчика пожара

Летевший из китайского Харбина в Якутск пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту назначения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

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Отмечается, что борт экстренно сел из-за сработавшего в багажном отделении датчика пожара.

«На борту было 30 пассажиров и 9 членов экипажа, они эвакуированы», — указано в сообщении.

Ранее летевший из Стамбула в Эр-Рияд лайнер турецкой авиакомпании Pegasus вынужденно сел в Анталье из-за криков о помощи из багажного отсека, напоминает RT. Перевозчик не комментировал ситуацию.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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