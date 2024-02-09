Рейс Дубай - Москва вернулся в аэропорт из-за заболевшей пассажирки
Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Дубая в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за ухудшения самочувствия пассажирки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
Инцидент произошел накануне во время рейса U6-798 по маршруту Дубай - Москва (Домодедово). Из-за пассажирки командир воздушного судна принял решение о возвращении в авиагавань.
«Женщину сняли с рейса для оказания неотложной медицинской помощи. Экипаж ожидал разрешения на вылет из Дубая порядка пяти часов», — указал перевозчик.
Самолет совершил посадку в Домодедово в 05:01 мск.
Ранее в аэропорту Саранска самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке, напоминает Ura.ru. На борту находились тренеры по фигурному катанию, в том числе заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Причиной ЧП могло стать несоответствие состояния полосы заявленным параметрам.
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