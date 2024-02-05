Самолет «Авроры» вернулся в аэропорт Хабаровска из-за треснувшего лобового стекла

Надзорное ведомство инициировало проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов, также отмечается в заявлении. В результате инцидента пострадавших нет, на месте работает следственно-оперативная группа.

Самолет авиакомпании «Аврора» с 69 пассажирами на борту вернулся в Хабаровск, посадка прошла в штатном режиме. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».