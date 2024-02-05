Самолет «Авроры» вернулся в аэропорт Хабаровска из-за треснувшего лобового стекла

Причиной возврата в Хабаровск самолета рейсом до Николаевска-на-Амуре стало треснувшее лобовое стекло, говорится в сообщении Дальневосточной транспортной прокуратуры.

В аэропорту на западе Японии столкнулись два самолета

Надзорное ведомство инициировало проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов, также отмечается в заявлении. В результате инцидента пострадавших нет, на месте работает следственно-оперативная группа.

Самолет авиакомпании «Аврора» с 69 пассажирами на борту вернулся в Хабаровск, посадка прошла в штатном режиме. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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