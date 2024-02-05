Самолет «Авроры» вернулся в аэропорт Хабаровска из-за треснувшего лобового стекла
5 февраля 202411:04
Причиной возврата в Хабаровск самолета рейсом до Николаевска-на-Амуре стало треснувшее лобовое стекло, говорится в сообщении Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Надзорное ведомство инициировало проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов, также отмечается в заявлении. В результате инцидента пострадавших нет, на месте работает следственно-оперативная группа.
Самолет авиакомпании «Аврора» с 69 пассажирами на борту вернулся в Хабаровск, посадка прошла в штатном режиме. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru