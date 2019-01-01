Редакцию журнала «Сноб» разгромили в Москве
Неизвестный проник в редакцию журнала «Сноб» и полностью её разгромил, пишет в своём Telegram-канале главный редактор издания Ксения Чудинова.
По её словам, на месте работает криминалист, и сотрудники редакции не могут попасть в офис с 9 утра. Чудинова также сообщила, что редакции придётся просить помощи с восстановлением компьютерной техники после погрома.
Как пишут «Дни.ру», информации об инциденте от правоохранительных органов пока не поступало.
Напомним, что утром 7 июня был задержан корреспондент «Медузы» Иван Голунов. Как сообщили в столичном главке МВД, у журналиста были найдены свёртки с неизвестным порошком. В результате экспертизы было установлено, что это наркотик мефедрон.
По заявлению полиции, дома у задержанного также были найдены наркотики и оборудование для их производства. Сам журналист утверждает, что к наркотикам отношения не имеет. По его словам, ему их подбросили.
8 июня Никулинский суд Москвы принял решение отправить журналиста издания «Медуза» Александра Голунова под домашний арест до 7 августа. Позже тест на наркотики у Голунова показал отрицательный результат.
Председатель редсовета «Новой газеты» Дмитрий Муратов в эфире НСН рассказал малоизвестные подробности задержания корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
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