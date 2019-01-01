Редакцию журнала «Сноб» разгромили в Москве

Неизвестный проник в редакцию журнала «Сноб» и полностью её разгромил, пишет в своём Telegram-канале главный редактор издания Ксения Чудинова.

По её словам, на месте работает криминалист, и сотрудники редакции не могут попасть в офис с 9 утра. Чудинова также сообщила, что редакции придётся просить помощи с восстановлением компьютерной техники после погрома.

Как пишут «Дни.ру», информации об инциденте от правоохранительных органов пока не поступало.

Напомним, что утром 7 июня был задержан корреспондент «Медузы» Иван Голунов. Как сообщили в столичном главке МВД, у журналиста были найдены свёртки с неизвестным порошком. В результате экспертизы было установлено, что это наркотик мефедрон.