«Визит был жестом». Навальный рассказал, что обсуждал с Меркель
На встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель не обсуждалось ничего секретного или сенсационного, заявил ежнедельнику Spiegel оппозиционер Алексей Навальный.
«Визит был жестом. Меня поразило, насколько хорошо она знает Россию и мой случай. Некоторые детали она знает лучше меня», - признался основатель ФБК.
Он отметил, что по разговору с ней становится понятно, почему она так долго находится на вершине власти в Германии.
«Я поблагодарил ее за преданность делу, и она сказала: "Я выполняла только то, что было моим долгом», - рассказал политик.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с РИА Новости заявил, что Меркель встретилась с Навальным видимо, для того, чтобы высказать ему поддержку или пожелать скорейшего выздоровления. По его словам, в Кремле никак иначе это не воспринимают.
Навальному стало плохо 20 августа во время перелета в Москву из Томска. В аэропорту он выпил чай, которым, как ранее считали соратники политика, его могли отравить. Оппозиционера доставили в реанимацию в Омске. Немецкая лаборатория, куда перевезли политика, нашла в организме Навального следы яда из группы «Новичок». Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что в организме Навального на момент вылета из страны «не содержалось отравляющих веществ». На прошлой неделе политика выписали из Charite. Ему предстоит месяц реабилитации.
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