«Визит был жестом». Навальный рассказал, что обсуждал с Меркель

На встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель не обсуждалось ничего секретного или сенсационного, заявил ежнедельнику Spiegel оппозиционер Алексей Навальный.

«Визит был жестом. Меня поразило, насколько хорошо она знает Россию и мой случай. Некоторые детали она знает лучше меня», - признался основатель ФБК.

Он отметил, что по разговору с ней становится понятно, почему она так долго находится на вершине власти в Германии.

«Я поблагодарил ее за преданность делу, и она сказала: "Я выполняла только то, что было моим долгом», - рассказал политик.