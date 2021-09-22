Минздрав уточнил число пострадавших в ДТП со школьным автобусом

Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Аларском районе Иркутской области увеличилось до 11 человек. Об этом сообщает областной Минздрав.

Ранее стало известно, что после столкновения автобуса и автомобиля УАЗ на федеральной трассе "Сибирь" возле поселка Кутулик было госпитализировано четверо пострадавших. Среди них был один ребенок, двое сопровождавших и водитель УАЗа. Еще семерых детей направили на амбулаторное лечение после осмотра.

Состояние одного из госпитализированных оценивается как тяжелое, остальные находятся в состоянии средней степени тяжести.

Всего в автобусе было 18 школьников, двое взрослых и водитель. Группа направлялась на экскурсию в музей Александра Вампилова в поселке Кутулик.

ТАСС уточняет, что по факту происшествия инициирована доследственная проверка по части 1 статье 238 УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

