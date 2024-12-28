Ребенок выпрыгнул из окна школы в Москве из-за боязни разговора с отцом

Ребенок выпрыгнул из окна школы №1253 в Москве на Зубовском бульваре, он находится в больнице, ему оказывают помощь, сообщила директор учебного учреждения Наталья Акулова. Ее слова приводит Агентство «Москва».

Инцидент произошел 26 декабря. По словам учительницы, ребенок на уроке вел себя спокойно, и она не заметила ничего странного в его поведении. Также не было и каких-либо конфликтов с педагогом или одноклассниками.