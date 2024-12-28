Ребенок выпрыгнул из окна школы в Москве из-за боязни разговора с отцом
Ребенок выпрыгнул из окна школы №1253 в Москве на Зубовском бульваре, он находится в больнице, ему оказывают помощь, сообщила директор учебного учреждения Наталья Акулова. Ее слова приводит Агентство «Москва».
Инцидент произошел 26 декабря. По словам учительницы, ребенок на уроке вел себя спокойно, и она не заметила ничего странного в его поведении. Также не было и каких-либо конфликтов с педагогом или одноклассниками.
Однако когда к школе подходил отец ученика, он внезапно для всех открыл закрытое окно и сразу выпрыгнул. Педагог была в классе, но не успела среагировать на произошедшее. Ребенку незамедлительно вызвали скорую помощь.
Директор отметила, что школа находится на связи с семьей подростка, проводится расследование инцидента правоохранительными органами.
Ранее пресс-служба Минпросвещения сообщила о необходимости детальной проработки вопроса о введении оценки за поведение в школах с экспертами в обществе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru