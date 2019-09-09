Ребенок провалился в яму в подмосковном Дмитрове
9 сентября15:03
В подмосковном Дмитрове семилетняя девочка получила тяжелые травмы после того, как провалилась в яму во дворе жилого дома, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».
Предварительно установлено, что девочка гуляла в своем дворе и случайно упала в яму бетонного сооружения. При этом отверстие было неохраняемым и не было огорожено.
В результате девочка получила открытую черепно-мозговую травму, кататравму, ушиб головного мозга легкой степени. Следственный комитет по Московской области начал проверку по факту инцидента.
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ФОТО: Скорая помощь
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