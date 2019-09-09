Ребенок провалился в яму в подмосковном Дмитрове

В подмосковном Дмитрове семилетняя девочка получила тяжелые травмы после того, как провалилась в яму во дворе жилого дома, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

Предварительно установлено, что девочка гуляла в своем дворе и случайно упала в яму бетонного сооружения. При этом отверстие было неохраняемым и не было огорожено.

В результате девочка получила открытую черепно-мозговую травму, кататравму, ушиб головного мозга легкой степени. Следственный комитет по Московской области начал проверку по факту инцидента.

