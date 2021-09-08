В Башкирии потушили все лесные пожары

Лесные пожары, бушевавшие на территории Башкирии в течение несколько недель, полностью потушены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МЧС по республике.

Ранее сообщалось, что на юге республики природные пожары распространились на площади три тысячи гектаров.





