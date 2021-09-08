В Башкирии потушили все лесные пожары
8 сентября 202119:59
Лесные пожары, бушевавшие на территории Башкирии в течение несколько недель, полностью потушены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МЧС по республике.
Ранее сообщалось, что на юге республики природные пожары распространились на площади три тысячи гектаров.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,1 млн+18 024 / сут.
Умерли
190 тыс.+797 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+18 262 / сут.
- Талибы запретили проведение митингов в стране
- В Госдуме рассказали, как сократить число взрывов в жилых домах
- Анапа наша! Город-курорт вошел в сеть вещания «НАШЕго Радио»
- Взорвавшийся в Ногинске дом подлежит восстановлению
- СМИ: планшеты Apple iPad нового поколения появятся этой осенью
- СМИ: Талибы пригласили Россию на инаугурацию нового правительства
- ВТБ вернулся в число акционеров «Первого канала»
- Замглавы инженерных войск РФ заподозрили во взяточничестве
- Москву назвали одним из лучших городов мира
- Художника-сценографа Бориса Краснова похоронят на Троекуровском кладбище 9 сентября
8 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru