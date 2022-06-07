Ребенок погиб под колесами поезда в Костромской области

Поезд насмерть сбил ребенка 2014 года рождения в городе Нея Костромской области. Об этом сообщается на сайте управления СК РФ по региону.

Отмечается, что на месте происшествия работают следователи. Выясняются обстоятельства трагедии.

Ранее во вторник сообщалось, что в ДТП с участием трех автомобилей на Крылатской улице в Москве погиб один человек.







