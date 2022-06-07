Ребенок погиб под колесами поезда в Костромской области
7 июня 202221:54
Поезд насмерть сбил ребенка 2014 года рождения в городе Нея Костромской области. Об этом сообщается на сайте управления СК РФ по региону.
Отмечается, что на месте происшествия работают следователи. Выясняются обстоятельства трагедии.
Ранее во вторник сообщалось, что в ДТП с участием трех автомобилей на Крылатской улице в Москве погиб один человек.
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7 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru