Ребенок погиб, 15 человек пострадали в ДТП в Дагестане

Несовершеннолетний ребенок погиб в результате ДТП с пассажирской «Газелью» в Дербентском районе Дагестана, сообщили в МВД.

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В центральной горбольнице Дербента добавили, что после аварии 15 человек госпитализировали в медучреждение. Одна пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

Ранее число пострадавших в аварии с автобусом и легковым автомобилем в Удмуртии возросло до 27, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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