Ребенок погиб, 15 человек пострадали в ДТП в Дагестане
11 июля 202415:10
Несовершеннолетний ребенок погиб в результате ДТП с пассажирской «Газелью» в Дербентском районе Дагестана, сообщили в МВД.
В центральной горбольнице Дербента добавили, что после аварии 15 человек госпитализировали в медучреждение. Одна пострадавшая находится в тяжелом состоянии.
Ранее число пострадавших в аварии с автобусом и легковым автомобилем в Удмуртии возросло до 27, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru