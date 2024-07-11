Ребенок погиб, 15 человек пострадали в ДТП в Дагестане

В центральной горбольнице Дербента добавили, что после аварии 15 человек госпитализировали в медучреждение. Одна пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

Ранее число пострадавших в аварии с автобусом и легковым автомобилем в Удмуртии возросло до 27, напоминает RT.

