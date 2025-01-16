Ребенок, найденный в московском подъезде, находится в безопасности

Младенец, обнаруженный в подъезде жилого дома на востоке Москвы рядом с нетрезвой матерью, находится в больнице, угрозы его жизни и здоровью нет. Об этом РИА Новости сообщила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

По словам Ярославской, ситуацию держат на контроле надзорные органы, а с семьей будет работать социальная служба.

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Ранее прокуратура Москвы сообщила, что в доме на 13-й Парковой улице нашли ребенка 2024 года рождения.

Рядом с ним спала его мать, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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