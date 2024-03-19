На насосной станции в Новой Москве нашли тела двух младенцев

В Новой Москве обнаружили тела двух младенцев на насосной станции, сообщила во вторник столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

Под Вологдой в мусоропроводе нашли тело младенца

Тела младенцев обнаружили во время проведения ремонтных работ на улице Солнечная. Прокуратура Троицкого и Новомосковского округов взяло на контроль выяснение обстоятельств случившегося.

Возраст младенцев не уточняется. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее тело младенца обнаружили в подвале частного дома в Новосибирской области. По данным следствия, местная жительница родила девочку, после чего положила ее в ведро и оставила на неотапливаемой веранде, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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