На насосной станции в Новой Москве нашли тела двух младенцев
В Новой Москве обнаружили тела двух младенцев на насосной станции, сообщила во вторник столичная прокуратура в своем Telegram-канале.
Тела младенцев обнаружили во время проведения ремонтных работ на улице Солнечная. Прокуратура Троицкого и Новомосковского округов взяло на контроль выяснение обстоятельств случившегося.
Возраст младенцев не уточняется. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее тело младенца обнаружили в подвале частного дома в Новосибирской области. По данным следствия, местная жительница родила девочку, после чего положила ее в ведро и оставила на неотапливаемой веранде, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru