В Дагестане три человека погибли от отравления угарным газом

В Дагестане в Кайтагском районе три человека погибли от отравления угарным газом, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление председателя правительства республики Абдулмуслима Абдулмуслимова.

По его словам, погибшие – молодые люди, одному из которых был 21 год, а двум другим – по 17. На место происшествия оперативно приехали медики, но спасти молодых людей не удалось.

Абдулмуслимов указал, что в доме, где произошла трагедия, было установлено несертифицированное газопотребляющее оборудование – камин.

Ранее в Москве были найдены тела двух погибших в автомобиле от угарного газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

