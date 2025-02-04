В Дагестане три человека погибли от отравления угарным газом
В Дагестане в Кайтагском районе три человека погибли от отравления угарным газом, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление председателя правительства республики Абдулмуслима Абдулмуслимова.
По его словам, погибшие – молодые люди, одному из которых был 21 год, а двум другим – по 17. На место происшествия оперативно приехали медики, но спасти молодых людей не удалось.
Абдулмуслимов указал, что в доме, где произошла трагедия, было установлено несертифицированное газопотребляющее оборудование – камин.
Ранее в Москве были найдены тела двух погибших в автомобиле от угарного газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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