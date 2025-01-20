Ребенка с тяжелыми травмами нашли под окнами школы в Санкт-Петербурге

Отмечается, что перед этим ребенок был замечен на перемене. Его отправили в больницу, о версиях произошедшего и о том, какие травмы получил школьник, информации нет.

По данным администрации Центрального района Санкт-Петербурга, в школе ведется проверка, также в учебное заведение направили психологов.

Ранее четырнадцатилетняя школьница избила десятилетнюю девочку ради хайпа в Колпино (Санкт-Петербург). Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

