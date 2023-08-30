Ребенка-инвалида не пустили на аттракционы в парке «Остров мечты»
В столичном парке развлечений «Остров мечты» не пустили на карусель подростка с синдромом Дауна. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Сообщается, что 39-летняя Дарья посетила парк аттракционов с тремя детьми — 17-летней Викторией, у которой диагностирован синдром Дауна, и семилетними двойняшками. При этом родители утверждают, что Виктория уверенно ориентируется в быту, занимается плаванием и верховой ездой и посещает спортзал.
По словам матери девушки, ее не предупредили об ограничениях, когда она приобретала билеты на карусель для детей всех возрастов. Однако Викторию не пустили на карусель, пояснив, что детей с синдромом Дауна допускают лишь на карусели для малышей.
Ранее фонды «Синдром любви» и «Даунсайд Ап» при поддержке «Абсолют-помощи» создали выставку «Какая разница». Героями проекта стали подростки и молодые люди с синдромом Дауна, которые являются актерами театральной мастерской фонда. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru