Игорь Стрелков задержан по подозрению в экстремизме

«Сегодня, примерно в 11:30 к нам приехали представители следственного комитета. Меня в это время дома не было. Вскоре, со слов консьержа, они вывели моего супруга под руки и увезли в неизвестном направлении. От друзей мне удалось выяснить, что моему мужу выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ (экстремизм). О местонахождении мужа мне ничего неизвестно, на связь он не выходил», - говорится в сообщении.

По данным РБК, задержание проводилось по заявлению бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер».

Ранее Стрелков заявил НСН, что не собирается заменять основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на политическом поприще, передает «Радиоточка НСН».

