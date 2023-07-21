Игорь Стрелков задержан по подозрению в экстремизме

Сотрудники правоохранительных органов задержали экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, сообщила его супруга Мирослава Регинская в Telegram-канале.

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«Сегодня, примерно в 11:30 к нам приехали представители следственного комитета. Меня в это время дома не было. Вскоре, со слов консьержа, они вывели моего супруга под руки и увезли в неизвестном направлении. От друзей мне удалось выяснить, что моему мужу выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ (экстремизм). О местонахождении мужа мне ничего неизвестно, на связь он не выходил», - говорится в сообщении.

По данным РБК, задержание проводилось по заявлению бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер».

Ранее Стрелков заявил НСН, что не собирается заменять основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на политическом поприще, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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