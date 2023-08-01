Развозжаев: В районе Севастополя сбили беспилотник
1 августа 202318:33
По предварительным данным, в Кара-Кобы сбили беспилотник, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, на земле загорелась трава и кустарники в результате подрыва.
Развозжаев уточнил, что пожарные расчеты уже приступили к тушению возгорания.
Между тем, ночью 1 августа произошла новая атака беспилотника. Дрон врезался в 21 этаж здания, где расположен офис Минэкономразвития, напоминают «Известия».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru