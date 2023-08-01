Развозжаев: В районе Севастополя сбили беспилотник

По предварительным данным, в Кара-Кобы сбили беспилотник, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

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По его словам, на земле загорелась трава и кустарники в результате подрыва.

Развозжаев уточнил, что пожарные расчеты уже приступили к тушению возгорания.

Между тем, ночью 1 августа произошла новая атака беспилотника. Дрон врезался в 21 этаж здания, где расположен офис Минэкономразвития, напоминают «Известия».

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Фото: sev.gov.ru
ТЕГИ:ВСУБеспилотникиСевастополь

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