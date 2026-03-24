После взрыва в Севастополе госпитализированы десять пострадавших
Десять человек находятся в больницах Севастополя после взрыва в одном из жилых домов города. Об этом заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
ЧП произошло в ночь на вторник. При взрыве погибли два человека, пишет Ura.ru. Также сообщалось о восьми пострадавших.
«По оперативным данным, на лечении в больницах Севастополя находятся 10 пострадавших, в их числе трое детей», - цитирует Кузнецова РИА Новости.
Помощник главы Минздрава уточнил, что один ребенок в тяжелом состоянии, состояние других пострадавших оценивается как средней и легкой степени тяжести. Одному человеку оказали медицинскую помощь амбулаторно.
