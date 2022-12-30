Развожаев: В Севастополе отработала система ПВО

«В Севастополе отработала система ПВО. Все службы работают в штатном режиме. Наши военные как всегда сработали четко», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Развожаев попросил жителей сохранять спокойствие.

Накануне стало известно о работе сил ПВО в Саратовской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В Энгельсском районе региона был сбит беспилотник.



