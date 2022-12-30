Развожаев: В Севастополе отработала система ПВО

Система ПВО сработала в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

ПВО сбила в Саратовской области беспилотник

«В Севастополе отработала система ПВО. Все службы работают в штатном режиме. Наши военные как всегда сработали четко», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Развожаев попросил жителей сохранять спокойствие.

Накануне стало известно о работе сил ПВО в Саратовской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В Энгельсском районе региона был сбит беспилотник.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПВОКрымСевастополь
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