Развожаев: силы ПВО сбили дрон в районе аэродрома Бельбек

«Около 19.00 силами ПВО уничтожен БПЛА в районе аэродрома Бельбек», - уточнил губернатор.

По его словам, городские объекты не пострадали. Ситуация под контролем, заверил Развожаев.

В ночь на 3 мая Кремль атаковали два беспилотника. Они пытались нанести удар по резиденции президента России. Дроны уничтожены.

По данным Telegram-канала Baza, атаковавшие Кремль беспилотники были замечены в Московской области задолго до подлета к столице, передает «Радиоточка НСН».

