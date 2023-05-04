Развожаев: силы ПВО сбили дрон в районе аэродрома Бельбек
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил об очередной атаке беспилотного аппарата.
«Около 19.00 силами ПВО уничтожен БПЛА в районе аэродрома Бельбек», - уточнил губернатор.
По его словам, городские объекты не пострадали. Ситуация под контролем, заверил Развожаев.
В ночь на 3 мая Кремль атаковали два беспилотника. Они пытались нанести удар по резиденции президента России. Дроны уничтожены.
По данным Telegram-канала Baza, атаковавшие Кремль беспилотники были замечены в Московской области задолго до подлета к столице, передает «Радиоточка НСН».
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