Неизвестный беспилотник рухнул на Дворцовой площади Санкт-Петербурга
Неизвестный беспилотник упал во время репетиции парада Победы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило издание «Фонтанка».
Отмечается, что дрон подняли в воздух вопреки запрету на время репетиции. Предположительно, он был заглушен спецсредствами. Полет беспилотника длился несколько минут, после чего он упал в углу площади. Дрон подобрал неизвестный мужчина, которого увела полиция.
По одной из версии, беспилотник могли запустить военные с целью проверки реакции подавителей дронов на крыше.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о невозможности ядерного удара в ответ на атаку на Кремль. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru