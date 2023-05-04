Неизвестный беспилотник рухнул на Дворцовой площади Санкт-Петербурга

Неизвестный беспилотник упал во время репетиции парада Победы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило издание «Фонтанка».

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Отмечается, что дрон подняли в воздух вопреки запрету на время репетиции. Предположительно, он был заглушен спецсредствами. Полет беспилотника длился несколько минут, после чего он упал в углу площади. Дрон подобрал неизвестный мужчина, которого увела полиция.

По одной из версии, беспилотник могли запустить военные с целью проверки реакции подавителей дронов на крыше.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о невозможности ядерного удара в ответ на атаку на Кремль. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:ПроисшествияБеспилотникиСанкт-Петербург

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