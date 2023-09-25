Развожаев: силы ПВО отражают ракетную атаку на Севастополь

Российские военные отражают ракетную атаку на Севастополь, написал в своем Telegram-канале глава города Михаил Развожаев.

Развожаев: Гражданская инфраструктура после атаки на штаб ЧФ не пострадала

По предварительным данным, силы противовоздушной обороны сбили ракету в районе аэродрома «Бельбек».

В Севастополе вечером в понедельник объявили воздушную тревогу и остановили движение общественного транспорта. Также перекрыт Крымский мост.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 22 сентября нанесли ракетный удар штабу Черноморского флота в Севастополе, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: sev.gov.ru
ТЕГИ:ПВОРакетыСевастополь

Горячие новости

Все новости

партнеры