Развожаев: силы ПВО отражают ракетную атаку на Севастополь
25 сентября 202322:03
Российские военные отражают ракетную атаку на Севастополь, написал в своем Telegram-канале глава города Михаил Развожаев.
По предварительным данным, силы противовоздушной обороны сбили ракету в районе аэродрома «Бельбек».
В Севастополе вечером в понедельник объявили воздушную тревогу и остановили движение общественного транспорта. Также перекрыт Крымский мост.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) 22 сентября нанесли ракетный удар штабу Черноморского флота в Севастополе, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru