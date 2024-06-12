Развожаев: На Севастополь отражена ракетная атака

По его словам, осуществляется уничтожение воздушных целей. Все службы города приведены в состояние боевой готовности.

Развожаев попросил жителей города не оставаться на открытом пространстве, так как особую опасность могут представлять осколки.

Ранее Развожаев заявил, что в Севастополе уничтожили безэкипажный катер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

