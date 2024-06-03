В Севастополе задержали диверсантов, готовивших теракты против военных Черноморского флота
Агентов украинских спецслужб, планировавших диверсии и теракты против военнослужащих Черноморского флота и объектов военной, транспортной, энергетической инфраструктуры, раскрыли в Севастополе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.
Ведомство вскрыло агентурную группу и задержало пять пособников Службы безопасности Украины и Главного управления разведки украинского Минобороны, которые были завербованы в Запорожской области. В ходе обысков у злоумышленников в том числе изъяли три готовых к применению самодельных взрывных устройства, компоненты для их изготовления, а также обнаружили три схрона со средствами поражения.
В ФСБ подчеркнули, что украинские спецслужбы «были уверены в безопасности своих агентов», однако российское ведомство полностью контролировало их и смогло предотвратить теракты. Отмечается, что участники готовящихся преступлений не были знакомы друг с другом.
Ранее ФСБ предотвратила серию терактов на железнодорожных объектах в Крыму, силовики задержали четырех украинских агентов, еще один подорвался во время извлечения взрывчатки из тайника, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru