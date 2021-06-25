Размахивавшего ножом мужчину задержали в Риме
Полицейские обезвредили и задержали размахивавшего ножом мужчину в районе площади Святого Петра в Риме. Об этом сообщает RomaToday.
По данным портала, в прилегающем к Ватикану районе Борго 46-летний француз приставал к посетителям ресторанов и плевался в них. Кроме того, задержанный, проявлявший признаки психической нестабильности, приставил нож к лицу одной из женщин и угрожал всех убить.
Римские полицейские обнаружили в рюкзаке мужчины восемь ножей. После задержания француза передали врачам для проведения медицинской экспертизы.
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