Размахивавшего ножом мужчину задержали в Риме

Полицейские обезвредили и задержали размахивавшего ножом мужчину в районе площади Святого Петра в Риме. Об этом сообщает RomaToday.

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По данным портала, в прилегающем к Ватикану районе Борго 46-летний француз приставал к посетителям ресторанов и плевался в них. Кроме того, задержанный, проявлявший признаки психической нестабильности, приставил нож к лицу одной из женщин и угрожал всех убить.

Римские полицейские обнаружили в рюкзаке мужчины восемь ножей. После задержания француза передали врачам для проведения медицинской экспертизы.

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ФОТО: РИА Новости
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