Размахивавшего ножом мужчину задержали в Риме

По данным портала, в прилегающем к Ватикану районе Борго 46-летний француз приставал к посетителям ресторанов и плевался в них. Кроме того, задержанный, проявлявший признаки психической нестабильности, приставил нож к лицу одной из женщин и угрожал всех убить.

Римские полицейские обнаружили в рюкзаке мужчины восемь ножей. После задержания француза передали врачам для проведения медицинской экспертизы.

