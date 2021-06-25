СМИ: Три человека погибли в результате вооруженного нападения в Германии

Не менее трех человек погибли, шесть получили ранения в результате атаки в городе Вюрцбург в Германии, сообщает Bild.

По данным издания, в центре города злоумышленники напали с ножом на прохожих. Сообщалось о двух нападавших. По данным издания, одного из преступников остановили выстрелом в ногу.

Как сообщила в Twitter полиция округа Унтерфранкен (Бавария), правоохранители перекрыли участки вокруг площади Барбароссы. В ходе полицейской операции был задержан подозреваемый в нападении.

«В настоящее время нет доказательств второго преступника. Опасности для населения НЕТ! Пожалуйста, воздержитесь от предположений — подробности будут позже», — говорится в сообщении.

Районы в центре Вюрцбурга остаются заблокированными.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПострадавшиеАтакаГермания
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