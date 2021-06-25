СМИ: Три человека погибли в результате вооруженного нападения в Германии

Не менее трех человек погибли, шесть получили ранения в результате атаки в городе Вюрцбург в Германии, сообщает Bild.

По данным издания, в центре города злоумышленники напали с ножом на прохожих. Сообщалось о двух нападавших. По данным издания, одного из преступников остановили выстрелом в ногу.