Разлив нефтепродуктов произошел в Красноярском крае

Разлив нефтепродуктов зафиксирован в Эвенкийском районе Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«Съедаем пластиковую карту»: Эколог предупредил о последствиях разлива нефти в море

«Произошел разлив нефтепродуктов на территории склада ГСМ, береговой зоны и бассейна реки Нижней Тунгуски», — приводит сообщение ТАСС.

По данным управления МЧС по региону, объем разлитых нефтепродуктов составил, по предварительной информации, около 150 литров.

Специалисты обрабатывают загрязненную территорию сорбентами, также на воде установили двойные боновые заграждения. Предположительно, ЧП произошло из-за разгерметизации старого трубопровода емкостного парка хранения предприятия «Эвенкиянефтепродукт».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НефтепродуктыКрасноярский Край

Горячие новости

Все новости

партнеры