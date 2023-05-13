Разлив нефтепродуктов произошел в Красноярском крае
Разлив нефтепродуктов зафиксирован в Эвенкийском районе Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
«Произошел разлив нефтепродуктов на территории склада ГСМ, береговой зоны и бассейна реки Нижней Тунгуски», — приводит сообщение ТАСС.
По данным управления МЧС по региону, объем разлитых нефтепродуктов составил, по предварительной информации, около 150 литров.
Специалисты обрабатывают загрязненную территорию сорбентами, также на воде установили двойные боновые заграждения. Предположительно, ЧП произошло из-за разгерметизации старого трубопровода емкостного парка хранения предприятия «Эвенкиянефтепродукт».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+3 111 / сут.
Умерли
399 тыс.+28 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+5 587 / сут.
- Разлив нефтепродуктов произошел в Красноярском крае
- Страны G7 договорились продолжать санкционное давление на Россию
- СМИ: Группировка «Юг» уничтожила украинскую РЛС
- В Японии автомобиль протаранил супермаркет, пострадали пять человек
- СМИ: США и ЕС занялись пересмотром отношений с Китаем
- Главком ВСУ назвал главу Генштаба России сильным и непредсказуемым противником
- Постпред США в ООН и Кулеба обсудили зерновую сделку
- В Хмельницкой области Украины прозвучали взрывы
- СМИ: Отсутствие неожиданности делает невозможным успешное контрнаступление ВСУ
- Рогов рассказал о продолжающейся работе инфраструктуры в прифронтовых районах Запорожья
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru