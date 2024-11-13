Разлив нефтепродуктов обнаружили в водоеме в Астрахани

Разлив нефтепродуктов был обнаружен в водоёме Золотой Затон в Астрахани. Об этом сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

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По данным ведомства, была получена информация о загрязнении водоёма, которая подтвердилось в результате проведённой проверки.

«Поверхность воды покрыта мазутными пятнами, имеет характерный запах нефтепродуктов. Площадь разлива составила 23 857 квадратных метров», - указали в Росприроднадзоре.

Отмечается, что масштаб экологического вреда будет определён после анализа взятых проб природной воды. Виновник загрязнения устанавливается.

Ранее разлив нефти был зафиксирован на реке Лена в Олекминском районе Якутии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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