Разлив нефтепродуктов обнаружили в водоеме в Астрахани

По данным ведомства, была получена информация о загрязнении водоёма, которая подтвердилось в результате проведённой проверки.

«Поверхность воды покрыта мазутными пятнами, имеет характерный запах нефтепродуктов. Площадь разлива составила 23 857 квадратных метров», - указали в Росприроднадзоре.

Отмечается, что масштаб экологического вреда будет определён после анализа взятых проб природной воды. Виновник загрязнения устанавливается.

Ранее разлив нефти был зафиксирован на реке Лена в Олекминском районе Якутии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

