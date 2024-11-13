Разлив нефтепродуктов обнаружили в водоеме в Астрахани
Разлив нефтепродуктов был обнаружен в водоёме Золотой Затон в Астрахани. Об этом сообщает пресс-служба Росприроднадзора.
По данным ведомства, была получена информация о загрязнении водоёма, которая подтвердилось в результате проведённой проверки.
«Поверхность воды покрыта мазутными пятнами, имеет характерный запах нефтепродуктов. Площадь разлива составила 23 857 квадратных метров», - указали в Росприроднадзоре.
Отмечается, что масштаб экологического вреда будет определён после анализа взятых проб природной воды. Виновник загрязнения устанавливается.
Ранее разлив нефти был зафиксирован на реке Лена в Олекминском районе Якутии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru