Разлив мазута произошел в Авачинской бухте

Отмечается, что мазут в воду не попал. Ведомством проводится проверка на предмет соблюдения законодательства в ходе эксплуатации водного транспорта.

В прокуратуре подчеркнули, что в случае выявления нарушений ведомство предпримет меры прокурорского реагирования.

Ранее политолог Илья Гращенков заявил, что Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев может потерять доверие Кремля после отсутствия оперативной реакции на разлив нефтепродуктов в Черном море. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

