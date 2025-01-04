Разлив мазута произошел в Авачинской бухте

Разлив нефтепродуктов во время перекачки топлива из танкера «Остров Сахалин» в береговые емкости ТЭЦ-1 «Камчатскэнерго» произошел в Авачинской бухте (Петропавловск-Камчатский). Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

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Отмечается, что мазут в воду не попал. Ведомством проводится проверка на предмет соблюдения законодательства в ходе эксплуатации водного транспорта.

В прокуратуре подчеркнули, что в случае выявления нарушений ведомство предпримет меры прокурорского реагирования.

Ранее политолог Илья Гращенков заявил, что Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев может потерять доверие Кремля после отсутствия оперативной реакции на разлив нефтепродуктов в Черном море. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Дальневосточная транспортная прокуратура
ТЕГИ:ПроисшествияАварияПетропавловск-камчатскийКамчатка

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