Разлив мазута произошел в Авачинской бухте
Разлив нефтепродуктов во время перекачки топлива из танкера «Остров Сахалин» в береговые емкости ТЭЦ-1 «Камчатскэнерго» произошел в Авачинской бухте (Петропавловск-Камчатский). Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Отмечается, что мазут в воду не попал. Ведомством проводится проверка на предмет соблюдения законодательства в ходе эксплуатации водного транспорта.
В прокуратуре подчеркнули, что в случае выявления нарушений ведомство предпримет меры прокурорского реагирования.
Ранее политолог Илья Гращенков заявил, что Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев может потерять доверие Кремля после отсутствия оперативной реакции на разлив нефтепродуктов в Черном море. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru