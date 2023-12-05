Автор книги «Слово пацана» намекнул на будущее героев одноименного сериала
Автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» Роберт Гараев намекнул на печальный конец для героев сериала режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Книга Гараева вышла в 2020 году. Автор отмечал, что его работа и сериал Крыжовникова — отдельные произведения. Тем не менее, писатель принимал участие в проекте, воссоздавая «время, которое лично застал казанским подростком с монтажкой в руке».
Роберт Гараев намекнул, что является прототипом персонажа сериала Андрея «Пальто» Васильева. Писатель опубликовал в соцсетях фотографию с исполнителем роли Леоном Кемстачом под вывеской «Пальто». В книге «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» есть указания на прямую связь между Гараевым и героем сериала: писатель ходил в музыкальную школу, состоял в группировке «Низы» до 15 лет, был исключен из нее в 1991 году за прогул сбора, впоследствии уехал в Москву. Ожидается, что конец истории станет трагическим, как и в книге.
В Сети предположили, что мать персонажа Андрея Пальто попадет в психиатрическую больницу, а сам юноша и его сестра могут отправиться в детдом. Поклонники сериала также считают, что герой может погибнуть.
Ранее режиссер Жора Крыжовникова заявил, что конец сериала «Слово пацана» будет плохим для всех персонажей, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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