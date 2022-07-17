Разбившийся в Греции украинский Ан-12 должен был доставить в Бангладеш оборонную продукцию

Разбившийся в Греции украинский самолет Ан-12 перевозил в Бангладеш 11,5 тонны сербской оборонной продукции. Об этом заявил глава Минобороны Сербии Небойша Стефанович, передает РИА Новости.

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«Самолет, который ночью упал в Греции, Ан-12, вез 11,5 тонны нашей продукции оборонной промышленности для Бангладеш. Все восемь членов экипажа, к сожалению, погибли», — заявил министр на брифинге.

Сообщается, что в субботу, 16 июля, воздушное судно совершило вылет из сербского города Ниш в 20.40 по местному времени. На его борту находилась продукция компании «Валир», пишет Газета.ru.

Грузовой самолет Ан-12, принадлежавший авиакомпании Украины, потерпел крушение вечером 16 июля возле греческого села Палеохори. Пилот перед падением сообщил об отказе двигателя. Аварийная посадка планировалась в аэропорту Кавалы. На борту летели восемь членов экипажа. На месте крушения работают специалисты вооруженных сил и пожарной службы Греции.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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