Разбившийся на Камчатке Ми-8 лежит на глубине более 145 метров

В настоящее время определено ориентировочное место падения вертолета, а также приблизительная глубина.

На месте происшествия работают более 60 человек и 10 единиц техники. Спасатели продолжают поисковые работы.

К поискам людей и обломков вертолета будут привлечены подводные роботизированные аппараты Минобороны РФ, которые обследуют дно озера. Воздушное судно находится на глубине более 100 метров.

