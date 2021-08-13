Разбившийся на Камчатке Ми-8 лежит на глубине более 145 метров
Спасатели заявили, что рухнувший в озеро на Камчатке Ми-8 лежит на глубине более 145 метров, сообщают РИА Новости.
В настоящее время определено ориентировочное место падения вертолета, а также приблизительная глубина.
На месте происшествия работают более 60 человек и 10 единиц техники. Спасатели продолжают поисковые работы.
К поискам людей и обломков вертолета будут привлечены подводные роботизированные аппараты Минобороны РФ, которые обследуют дно озера. Воздушное судно находится на глубине более 100 метров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru