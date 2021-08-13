Разбившийся на Камчатке Ми-8 лежит на глубине более 145 метров

Спасатели заявили, что рухнувший в озеро на Камчатке Ми-8 лежит на глубине более 145 метров, сообщают РИА Новости.

Поиски обломков Ми-8 на Камчатке прерваны

В настоящее время определено ориентировочное место падения вертолета, а также приблизительная глубина.

На месте происшествия работают более 60 человек и 10 единиц техники. Спасатели продолжают поисковые работы.

К поискам людей и обломков вертолета будут привлечены подводные роботизированные аппараты Минобороны РФ, которые обследуют дно озера. Воздушное судно находится на глубине более 100 метров.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вертолет Ми-8КрушениеКамчатка
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