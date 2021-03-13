Разбившийся Ан-26 принадлежит Авиационной службе КНБ Казахстана

Самолет Ан-26, потерпевший смертельное крушение в районе аэропорта Алма-Аты, является собственностью Авиационной службе Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба КНБ Казахстана.

«13 марта в 17:22 (14:22 мск) при заходе на посадку в аэропорт Алма-Аты потерпело крушение воздушное судно Ан-26 (бортовой номер 02) Авиационной службы КНБ Казахстана. На борту находились шесть членов экипажа, из которых четыре погибли и два госпитализированы с тяжелыми травмами», - сказано в официальном сообщении.

Причины авиационного происшествия выясняются.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
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