На Украине разбился самолёт с курсантами

Воздушное судно потерпело крушение в городе Чугуев Харьковской области Украины, сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на очевидцев.

По неподтверждённым данным, это военно-транспортный Ан-26, в котором находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил.

Как отмечается в материале, воздушное судно выполняло учебный полёт и разбилось при заходе на посадку. Точных данных о жертвах и пострадавших на данный момент нет.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Скриншот с видео в соцсетях
ТЕГИ:АвиакатастрофаУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры