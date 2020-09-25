На Украине разбился самолёт с курсантами

Воздушное судно потерпело крушение в городе Чугуев Харьковской области Украины, сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на очевидцев.

По неподтверждённым данным, это военно-транспортный Ан-26, в котором находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил.

Как отмечается в материале, воздушное судно выполняло учебный полёт и разбилось при заходе на посадку. Точных данных о жертвах и пострадавших на данный момент нет.

