На Украине разбился самолёт с курсантами
25 сентября 202021:39
Воздушное судно потерпело крушение в городе Чугуев Харьковской области Украины, сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на очевидцев.
По неподтверждённым данным, это военно-транспортный Ан-26, в котором находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил.
Как отмечается в материале, воздушное судно выполняло учебный полёт и разбилось при заходе на посадку. Точных данных о жертвах и пострадавших на данный момент нет.
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25 сентября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru