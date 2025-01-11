Растворитель краски для кораблей разлился на реке Дон

Растворитель лакокрасочных изделий разлился по реке Дон в районе порта в Ростове-на-Дону, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Загрязнения мазутом выявили более чем на 16 км побережья в Крыму

По его словам, опасности попадания загрязнения в систему водоснабжения нет.

Логвиненко также опубликовал видео, на котором сотрудники порта обрабатывают место розлива сорбентом.

Ранее разлив нефтепродуктов во время перекачки топлива из танкера «Остров Сахалин» в береговые емкости ТЭЦ-1 «Камчатскэнерго» произошел в Авачинской бухте (Петропавловск-Камчатский), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Алексей Логвиненко
ТЕГИ:ЭкологияРостов-на-Дону

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