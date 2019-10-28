Расстрелявший сослуживцев в Забайкалье срочник арестован

Напомним, что 20-летний Рамиль Шамсутдинов 24 октября открыл огонь по сослуживцам во время пересменки. В результате восемь человек, включая двух офицеров, погибли, еще двое получили ранения. Задержанный на месте преступления Шамсутдинов заявил, что не раскаивается в содеянном и ни о чем не жалеет. Позднее в Минобороны заявили, что причиной происшествия стал нервый срыв, не связанный со службой в армии. Тем не менее, ранее в СМИ уже появлялась информация о наличии неуставных взаимоотношений в данной воинской части.

Подобную оценку инцидента Министерства обороны РФ раскритиковала в эфире НСН глава Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова. «Министерство обороны высказалось как всегда гнусно – что причины произошедшего не связаны со службой, что они личные. У солдата на службе любые проблемы личные – связанные со службой, не связанные со службой. Он был на военной службе, он был с оружием. Понятно, что произошедшее – результат халатности командования. Для меня это очевидно! А также халатности психолога, если в этой части есть психолог. А должен был быть, потому что военнослужащие выходят в наряд с оружием. Все это – невнимание к людям – к солдатам, к их самочувствию, к офицерам. Они все в напряжении, особенно недавно призванные на службу!» - заявила она.

