Расстрелявшему сослуживцев срочнику Шамсутдинову продлили арест

По его словам, подзащитный останется под арестом до 25 сентября, общий срок содержания по стражей составит 11 месяцев, информирует ТАСС.

Как передаёт RT, на продлении ареста настаивал Следственный комитет. Там мотивировали ходатайство необходимостью предоставить время на ознакомление с материалами дела и утверждение обвинительного заключения.

Шамсутдинов убил восемь военнослужащих, ещё двоих тяжело ранил. Срочник впоследствии пожаловался на систематические издевательства со стороны сослуживцев. Сам он был признан потерпевшим по делу о неуставных отношениях, по которому обвиняемый в издевательствах получил два года условно и штраф в 30 тысяч рублей.

