Врио главы МЧС прибыл на место взрыва на заводе под Рязанью
Временно исполняющий обязанности руководителя МЧС России Александр Чуприян прибыл на место взрыва и пожара в цехе предприятия «Разряд» в Рязанской области. Его сопровождает оперативная группа центрального аппарата министерства.
Открытое горение уже ликвидировано, в ликвидации последствий ЧП принимают участие свыше 100 человек и до 30 единиц техники. Взрыв и пожар произошли на территории завода «Эластик» в Шиловском районе в посёлке Лесной. Цех принадлежит компании, которая занимается производством и хранением взрывчатки, а также утилизацией боеприпасов.
В результате происшествия погибли 16 человек, один серьёзно пострадал, он доставлен вертолётом в стационар областного центра.
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