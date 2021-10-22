Врио главы МЧС прибыл на место взрыва на заводе под Рязанью

Временно исполняющий обязанности руководителя МЧС России Александр Чуприян прибыл на место взрыва и пожара в цехе предприятия «Разряд» в Рязанской области. Его сопровождает оперативная группа центрального аппарата министерства.

Открытое горение уже ликвидировано, в ликвидации последствий ЧП принимают участие свыше 100 человек и до 30 единиц техники. Взрыв и пожар произошли на территории завода «Эластик» в Шиловском районе в посёлке Лесной. Цех принадлежит компании, которая занимается производством и хранением взрывчатки, а также утилизацией боеприпасов.

В результате происшествия погибли 16 человек, один серьёзно пострадал, он доставлен вертолётом в стационар областного центра.

