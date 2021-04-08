Распыливший газ на акции протеста в Москве может получить 8 лет колонии
Прокуратура просит суд приговорить Павла Грин-Романова, распылившего газовый баллончик в ходе акции протеста в Москве 31 января, к 8 годам колонии. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, приговор будет оглашен 9 апреля. В четверг состоялись в суде прения сторон.
Отмечается, что обвиняемый частично признал свою вину. Тем не менее адвокат Грин-Романова заявил агентству, что защита настаивает на смягчении «излишне сурового» наказания.
В настоящее время Грин-Романов находится под стражей, против него возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Согласно версии следствия, в ходе акции протеста 31 января Грин-Романов распылил газовый баллончик в лицо сотрудника ОМОНА, находящегося при исполнении.
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