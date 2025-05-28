Расписание московских аэропортов стабилизировали после коллапса из-за дронов

Расписание рейсов в аэропортах московского авиаузла удалось стабилизировать, сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта Артём Кореняко. По его информации, аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский функционируют в штатном режиме.

По данным на 18:00 по московскому времени, с запасных аэродромов в аэропорты первоначального назначения вылетел 51 самолет. Как уточнил Кореняко, это 93% от всего количества воздушных судов, которые ранее ушли на запасные аэродромы. Кроме того, на 83% сократилось число вылетающих рейсов с задержкой более двух часов по сравнению с утром.

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С пассажирами задержанных и отмененных рейсов работают специалисты авиакомпаний и аэропортов. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», представитель Росавиации особо подчеркнул, что авиаперевозчики обязаны в полном объеме соблюдать федеральные авиационные правила, которые предусматривают, в том числе, предоставление напитков и питания, организацию размещения пассажиров в гостинице.

Массовый коллапс в основных российских аэропортах, включая Москву, случился во второй раз за май из-за новой массированной атаки украинских беспилотников на регионы. Воздушные гавани временно закрывались для обеспечения безопасности.

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ФОТО: НСН / Екатерина Галайда
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