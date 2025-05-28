Расписание московских аэропортов стабилизировали после коллапса из-за дронов

С пассажирами задержанных и отмененных рейсов работают специалисты авиакомпаний и аэропортов. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», представитель Росавиации особо подчеркнул, что авиаперевозчики обязаны в полном объеме соблюдать федеральные авиационные правила, которые предусматривают, в том числе, предоставление напитков и питания, организацию размещения пассажиров в гостинице.

Массовый коллапс в основных российских аэропортах, включая Москву, случился во второй раз за май из-за новой массированной атаки украинских беспилотников на регионы. Воздушные гавани временно закрывались для обеспечения безопасности.

