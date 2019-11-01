Раскрыты привычки подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду

Так, один из собеседников издания рассказал, что после увольнения четыре года назад Поздеев нигде не работал и начал сильно пить. С ним случались случаи белой горячки, после одного из которых он даже попал в психиатрическую больницу. По словам знакомого, тогда Поздееву казалось, что его преследует какое-то мифическое существо. Другой знакомый подозреваемого в убийстве также подтвердил, что у Поздеева случались приступы белой горячки. Кроме того, по его словам, от Поздеева отвернулись некоторые друзья и знакомые, так как все его разговоры сводились к выпивке или просьбам занять ему денег на спиртное. На фоне алкоголизма, продолжает собеседник издания, Поздеев «опустился».

При этом ранее, утверждает бывший коллега Поздеева, тот не пил, увлекался футболом и музыкой. В то время Поздеев был спокойным, неагрессивным, «довольно отстраненным от жизни человеком», который не пользовался мобильным телефоном и не любил читать.

31 октября Денис Поздеев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ворвался в детский сад во время тихого часа и зарезал ребенка. Сотрудникам правоохранительных органов Поздеев свой поступок объяснил тем, что таким образом он должен был исполнить «заклинание», чтобы жить вечно и стать богатым человеком.



