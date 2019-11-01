Раскрыты привычки подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду

1 ноября 201910:40

Подозреваемый в убийстве шестилетнего ребенка в одном из детских садов Нарьян-Мара 36-летний Денис Поздеев в последние годы серьезно злоупотреблял алкоголем и нигде не работал, пишет РБК со ссылкой на знакомых Поздеева.

Убил ребенка, чтобы сбылось заклинание

Так, один из собеседников издания рассказал, что после увольнения четыре года назад Поздеев нигде не работал и начал сильно пить. С ним случались случаи белой горячки, после одного из которых он даже попал в психиатрическую больницу. По словам знакомого, тогда Поздееву казалось, что его преследует какое-то мифическое существо. Другой знакомый подозреваемого в убийстве также подтвердил, что у Поздеева случались приступы белой горячки. Кроме того, по его словам, от Поздеева отвернулись некоторые друзья и знакомые, так как все его разговоры сводились к выпивке или просьбам занять ему денег на спиртное. На фоне алкоголизма, продолжает собеседник издания, Поздеев «опустился».

При этом ранее, утверждает бывший коллега Поздеева, тот не пил, увлекался футболом и музыкой. В то время Поздеев был спокойным, неагрессивным, «довольно отстраненным от жизни человеком», который не пользовался мобильным телефоном и не любил читать.

31 октября Денис Поздеев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ворвался в детский сад во время тихого часа и зарезал ребенка. Сотрудникам правоохранительных органов Поздеев свой поступок объяснил тем, что таким образом он должен был исполнить «заклинание», чтобы жить вечно и стать богатым человеком.


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ФОТО: СК РФ
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