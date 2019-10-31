Убил ребенка, чтобы сбылось заклинание

Криминалисты из Москвы направлены в Нарьян-Мар для расследования убийства ребенка в детском саду. Невероятное по трагизму и бессмысленности ЧП случилось в столице Ненецкого округа средь бела дня, когда во время «тихого часа» в детсад «Сказка» проник вооруженный ножом мужчина. Он поднялся на второй этаж и нанес смертельное ранение шестилетнему ребенку. Как позже сообщили власти, дверь мужчине дистанционно открыл охранник. Полиции удалось задержать подозреваемого, им оказался 36-летний местный житель. Первый же допрос задержанного показал, что следствие имеет дело, вероятнее всего, с умалишенным: он рассказал следователям, что убийство ребенка было частью «заклинания вечной жизни и богатства», которое он прочитал в книге, купленной в магазине. В пресс-службе регионального управления СКР «Интерфаксу» подтвердили, что задержанный «ведет себя не очень адекватно». Он будет направлен на психолого-психиатрическую экспертизу. Сообщается также, что подозреваемый состоял на учете наркодиспансера как хронический алкоголик.

Кроме самого задержанного, вопросы в связи с трагедией возникают и к персоналу детского сада. На это указала в эфире НСН зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина.

«Это полная безответственность и халатность руководства и персонала детского сада! Меня спрашивают, какой еще законодательный акт можно сделать, чтобы сохранить наших детей? Слушайте, у нас уже все принято! И кнопки безопасности, и рамки в школах, все садики должны быть закрыты, открываются только родителям. Как мог этот сумасшедший пройти через все кордоны, замки и двери, подняться на второй этаж детского сада, зайти в спальню к детям и зарезать этого малыша? Мимо скольких сотрудников он прошел? Это что получается, весь сад был пустой?»

Соболезнования в связи с трагедией в детском саду Нарьян-Мара выразил губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский. По его словам, будет оказана вся необходимая поддержка семье, хотя и понятно, что «никакая помощь не сможет залечить эти раны».

«Все, кто в той или иной мере оказался причастным к этой трагедии, будут нести ответственность, предусмотренную законом», - сказал губернатор.

В связи с убийством ребенка в детском саду Нарьян-Мара Следственный комитет возбудил три уголовных дела: по статье об убийстве малолетнего – в отношении задержанного, два других, по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» - в отношении руководства детсада и охранного предприятия, не обеспечившего безопасность детей.

