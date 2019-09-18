Раскрыта причина введения режима КТО в Кабардино-Балкарии

Решение о введении режима контртеррористической операции на части территории города Чегем в Кабардино-Балкарии вызвано раскрытием подпольной ячейки религиозно-экстремистской группировки, челны которой планировали преступления. Найдено предполагаемое место их нахождения, приводит Интерфакс ведения, обнародованные оперативным штабом.

Ранее стало известно, что режим КТО начал действовать с пяти часов утра. По уточнённым данным, он введён в пределах улицы Кярова, Второго Промышленного проезда, русла реки Чегем и восточной окраины города, сообщает RT. Там действуют специальные меры и временные ограничения, в частности, на перемещение людей и автомобилей.

