Раскрыта причина введения режима КТО в Кабардино-Балкарии
Решение о введении режима контртеррористической операции на части территории города Чегем в Кабардино-Балкарии вызвано раскрытием подпольной ячейки религиозно-экстремистской группировки, челны которой планировали преступления. Найдено предполагаемое место их нахождения, приводит Интерфакс ведения, обнародованные оперативным штабом.
Ранее стало известно, что режим КТО начал действовать с пяти часов утра. По уточнённым данным, он введён в пределах улицы Кярова, Второго Промышленного проезда, русла реки Чегем и восточной окраины города, сообщает RT. Там действуют специальные меры и временные ограничения, в частности, на перемещение людей и автомобилей.
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