Песков прокомментировал задержание депутата от КПРФ Рашкина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в ситуации с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным должны разобраться специальные ведомства, сообщает РИА Новости.

Депутат ГД Валерий Рашкин попался с убитым зверем в автомобиле

По его словам, в Кремле «видели сообщения СМИ», однако делать какие-либо заключения по факту незаконной охоты, к которой может быть причастен парламентарий, не намерены

«Наши, наверное, правоохранители и главное природоохранное ведомство должны прийти к соответствующим заключениям. А дальше - это не наша прерогатива. Это прерогатива комитета по этике Госдумы и самого охотника», - подчеркнул Песков.

Ранее комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на члена президиума ЦК КПРФ Валерия Рашкина по подозрению в незаконной охоте, сообщает RT. Региональная полиция и представители комитета нашли убитого лося в багажнике автомобиля, которым управлял депутат.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:ДепутатыЗадержаниеДмитрий ПесковОхотаВалерий Рашкин
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