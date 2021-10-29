Песков прокомментировал задержание депутата от КПРФ Рашкина
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в ситуации с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным должны разобраться специальные ведомства, сообщает РИА Новости.
По его словам, в Кремле «видели сообщения СМИ», однако делать какие-либо заключения по факту незаконной охоты, к которой может быть причастен парламентарий, не намерены
«Наши, наверное, правоохранители и главное природоохранное ведомство должны прийти к соответствующим заключениям. А дальше - это не наша прерогатива. Это прерогатива комитета по этике Госдумы и самого охотника», - подчеркнул Песков.
Ранее комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на члена президиума ЦК КПРФ Валерия Рашкина по подозрению в незаконной охоте, сообщает RT. Региональная полиция и представители комитета нашли убитого лося в багажнике автомобиля, которым управлял депутат.
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