Раненный в Горловке корреспондент НТВ Ивлиев остался без руки
14 июня 202411:25
Корреспондент канал НТВ Алексей Ивлиев, раненный в Горловке, потерял руку. Об этом журналист сообщил в видеообращении из больницы, которое телеканал опубликовал в Telegram.
«Одной руки нету, но так нормально, живы... Мы русские, мы прорвемся», — рассказал Ивлиев.
Накануне корреспондент с оператором Валерием Кожиным и сопровождавшим их офицером попали под обстрел ВСУ в Горловке во время подготовки репортажа. Раненых госпитализировали, пишет «Свободная пресса». Позже стало известно, что Кожин скончался.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru