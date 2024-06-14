Раненный в Горловке корреспондент НТВ Ивлиев остался без руки

Корреспондент канал НТВ Алексей Ивлиев, раненный в Горловке, потерял руку. Об этом журналист сообщил в видеообращении из больницы, которое телеканал опубликовал в Telegram.

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«Одной руки нету, но так нормально, живы... Мы русские, мы прорвемся», — рассказал Ивлиев.

Накануне корреспондент с оператором Валерием Кожиным и сопровождавшим их офицером попали под обстрел ВСУ в Горловке во время подготовки репортажа. Раненых госпитализировали, пишет «Свободная пресса». Позже стало известно, что Кожин скончался.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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