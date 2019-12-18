Раненный Шамсутдиновым солдат начал улыбаться в коме

«Врачи делают всё для того, чтобы Женя поправился, но пока не дают никаких прогнозов. Он по-прежнему не приходит в сознание. Но нам кажется, что начал узнавать нас по голосам. Когда я с ним разговариваю, он улыбается» — цитирует слова матери солдата Ирины Графовой издание «72.ru».

При этом, пишет Ura.ru, в столичном госпитале имени Бурденко, где проходит лечение Графов, отказались предоставлять данные о состоянии его здоровья.

Ранее Рамиль Шамсутдинов был признан потерпевшим в уголовном деле о устроенной им стрельбе, в ходе которой восемь человек было убито. Дело возбуждено по статье «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими».

